【美息動向】滙豐又聞聖誕鐘 儲局明揭議息聲明成後市關鍵（第二版）

美國聯儲局將於本港時間約明日凌晨二時，公布一連兩日FOMC政策會議議息聲明。儲局主席鮑威爾事先張揚將討論加快縮減買債，市場焦點都放在儲局理事對美國經濟、就業、通脹，以及最重要的是對通脹前景的評估。

面對通脹壓力來勢汹汹，鮑威爾早亦改口稱通脹壓力「短暫」之說或不再適用，市場普遍預期儲局或加快於明年3月結束量寬買債的同時，亦可能轉鷹打開明年多次加息大門。加息預期下，匯豐 （00005） 為首的國際及本地銀行股全綫造好。

資深股民當知在上世紀九十年代，市場流傳「聖誕鐘、買滙豐」之說。滙豐過去近廿年表現低沉，市場已不彈此調久已，惟今年若儲局確認明年多次加息預期，滙豐股價相信有望繼續隨聖誕鐘聲繼續起舞。

滙豐恒生中銀 同步逆市續升

滙豐今日一度重越45元關，高見45.3元，收報44.95元，仍升1%；恒生（00011）及中銀香港（02388）同升近2%，連帶東亞（00023）及大新銀行（02356）亦靠穩，只有渣打（02888）尾市隨大市回軟。

上次9月FOMC會後，反映儲局理事對息口預測的「點陣圖」（每點代表一名理事）顯示，18位理事中有一半仍預期，2022年美息將維持在近零息水平不變，加息一次機會亦只屬五五波。

惟美國11月CPI通脹按年大升6.8%，為近40年以來最高水平，投資界對美國加息預期繼續升温。利率期貨最新顯示，明年5月首次加息機會已升至近六成，至9月加息兩次機會近6成半，12月加息3次機會亦有六成。

儲局新一次會後的點陣圖，是否顯示全體理事明顯轉鷹，預期明年加息兩次、甚至3次成為共識，不單與銀行股前景息息相關，亦將為全球股滙債市定調。

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