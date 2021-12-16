【美息動向】滙豐又聞聖誕鐘 儲局確認轉鷹銀行股續向好（第三版）

美國聯儲局於本港凌晨發表FOMC政策會議議息聲明，一如市場預期加快於明年3月提前結束量寬買債的同時，全體理事亦整整轉鷹，共識急轉彎為明年加息3次。頻密加息預期下，匯豐（00005）為首的國際及本地銀行股有望繼續造好。

滙豐連日逆市上升後，今日繼續反覆向好，收報45.15元，升0.4%。

資深股民當知在上世紀九十年代，市場流傳「聖誕鐘、買滙豐」之說。滙豐過去近廿年表現低沉，市場已不彈此調久已，惟今年若儲局確認明年多次加息預期，滙豐股價相信有望繼續隨聖誕鐘聲繼續起舞。

儲局會後經濟預測報告中的最新「點陣圖」，反映全體18名理事一致認同明年加息，認為明年加息一次或兩次分別有1人及5人，大多理事的共識則為3次。相對上次9月FOMC會後，反映儲局理事對息口預測的「點陣圖」（每點代表一名理事）顯示，18位理事中有一半仍預期，2022年美息將維持在近零息水平不變，加息一次機會亦只屬五五波。

不單明年加息3次，儲局委員的最新共識為2023年及2024年分別再加息各兩次，並預測美息長期處於約2.5%水平。簡言之，按儲局現勾畫的美息前景，美國將於明年進入温和的長期加息周期。

利率期貨最新顯示，明年5月首次加息機會已升至近六成半，至9月加息兩次機會逾7成，12月加息3次機會亦有六成。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

...