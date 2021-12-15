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Omicron變種壓境 英國又加唔到息？

國際 18:31 2021/12/15

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Omicron變種新冠病毒突然出現，而且有極大機會取代Delta變種成為英國主流病毒株，更導致英國政府推出一直不打算實行的抗疫「B計劃」，令市場原本非常肯定英倫銀行周四將會加息的預期急降。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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