Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 國際 18:31 2021/12/15 分享： Omicron變種新冠病毒突然出現，而且有極大機會取代Delta變種成為英國主流病毒株，更導致英國政府推出一直不打算實行的抗疫「B計劃」，令市場原本非常肯定英倫銀行周四將會加息的預期急降。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 2021/12/13 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/12 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 美股三座大山壓頂 科技股當災 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 2021/12/07 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 你可能感興趣 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 19:06 2021/12/13 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 22:08 2021/12/12 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 告別默克爾 德國施政吹新風？ 21:52 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 最新專欄文章 國金札記 - 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 今日 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 國金札記 - 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 2021/12/14 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 國金札記 - 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/13 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 國金札記 - 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/10 告別默克爾 德國施政吹新風？ 國金札記 - 3座大山壓頂 美科技股當災？ 2021/12/09 3座大山壓頂 美科技股當災？ 經濟 貨幣政策 疫情 英鎊 加息 英倫銀行 英國 美元 CPI 通脹