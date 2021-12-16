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【投資前瞻】內房現存風險考驗 2022年路向點走？

研究報告 08:10 2021/12/16

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繼恒大 （03333） 債務危機後，加上近日世茂 （00813） 系內風波影響子公司世茂服務 （00873） ，中國內房昨日（15日）股債價格下挫。今年房地產行業信用危機暴露，站在大周期轉列點，行業當前面臨是行政、金融、土地和財稅等一系列短長期供需問題。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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