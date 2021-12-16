【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 研究報告 17:18 2021/12/16 分享： 繼恒大 （03333） 債務危機後，加上近日世茂 （00813） 系內風波影響子公司世茂服務 （00873） ，中國內房昨日（15日）股債價格下挫。今年房地產行業信用危機暴露，站在大周期轉列點，行業當前面臨是行政、金融、土地和財稅等一系列短長期供需問題。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 今日 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 2021/12/15 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 【投資前瞻】碳中和產業鏈2022年布局（附產業增長圖） 2021/12/15 【投資前瞻】碳中和產業鏈2022年布局（附產業增長圖） 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 2021/12/15 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 你可能感興趣 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 今日 08:52 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 16:34 2021/12/15 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 【投資前瞻】碳中和產業鏈2022年布局（附產業增長圖） 19:41 2021/12/15 【投資前瞻】碳中和產業鏈2022年布局（附產業增長圖） 最新專欄文章 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 今日 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 今日 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 今日 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 2021/12/15 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 2021/12/15 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 中國市場 市場動向 物業 碧桂園服務（06098） 新城悅服務（01755） 綠城服務（02869） 融創中國（01918） 行業 中國 地產