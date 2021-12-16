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【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版）

研究報告 16:39 2021/12/16

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2021年即將過去，瑞銀總結2021年亞太區及中國資本市場的成績，同時作出2022年展望，又指出ESG（Environmental， social and governance， 環境、社會和管治）受三大因素影響，增長快而且前景利好。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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