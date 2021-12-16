【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 研究報告 16:39 2021/12/16 分享： 2021年即將過去，瑞銀總結2021年亞太區及中國資本市場的成績，同時作出2022年展望，又指出ESG（Environmental， social and governance， 環境、社會和管治）受三大因素影響，增長快而且前景利好。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 2021/12/15 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 今日 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 你可能感興趣 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 16:34 2021/12/15 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 今日 08:52 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 18:31 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 最新專欄文章 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 今日 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 今日 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？ 今日 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？ 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 2021/12/15 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 2021/12/15 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 中國市場 大行報告 股票 市場動向 債券 港股 ESG 收購 瑞銀 市盈率