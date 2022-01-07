【2022前瞻】一文盡覧今年大行港股首選股名單（持續更新） 研究報告 19:55 2022/01/07 分享： 多間大行陸續發表了2022年港股展望報告，並推薦港股首選股名單，當中，最多大行推薦的是友邦保險 （01299） 。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 2021/12/18 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/23 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 你可能感興趣 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 13:36 2021/12/18 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 12:54 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 17:46 2021/12/23 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 最新專欄文章 【宏觀經濟】防疫持續+內房下行超預期 瑞銀汪濤：GDP首季乏力 次季反彈 今日 【宏觀經濟】防疫持續+內房下行超預期 瑞銀汪濤：GDP首季乏力 次季反彈 【藍籌股】舜宇逆市跌近半成 鏡頭競爭劇烈（第三版） 今日 【藍籌股】舜宇逆市跌近半成 鏡頭競爭劇烈（第三版） 【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 2022/01/06 【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版） 2022/01/06 【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版） 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 2022/01/06 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 港股 贛鋒鋰業（01772） 新業務價值 市盈率 李寧（02331） 藥明生物（02269） 南方航空（01055） 信義光能（00968） 指數 MSCI香港指數