  • 18°C
香港時間 : 2022107日 (週五) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022前瞻】一文盡覧今年大行港股首選股名單（持續更新）

研究報告 19:55 2022/01/07

分享：

多間大行陸續發表了2022年港股展望報告，並推薦港股首選股名單，當中，最多大行推薦的是友邦保險 （01299）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署
2021/12/18
【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署
【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇
2021/12/11
【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
2021/12/23
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）

你可能感興趣

【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署
13:36 2021/12/18
【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署
【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇
12:54 2021/12/11
【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
17:46 2021/12/23
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）

最新專欄文章

【宏觀經濟】防疫持續+內房下行超預期 瑞銀汪濤：GDP首季乏力 次季反彈
今日
【宏觀經濟】防疫持續+內房下行超預期 瑞銀汪濤：GDP首季乏力 次季反彈
【藍籌股】舜宇逆市跌近半成 鏡頭競爭劇烈（第三版）
今日
【藍籌股】舜宇逆市跌近半成 鏡頭競爭劇烈（第三版）
【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版）
2022/01/06
【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版）
【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版）
2022/01/06
【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版）
【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘
2022/01/06
【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘
港股 贛鋒鋰業（01772） 新業務價值 市盈率 李寧（02331） 藥明生物（02269） 南方航空（01055） 信義光能（00968） 指數 MSCI香港指數

下一篇文章

【2022經濟展望】盤點全球經濟風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版