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【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？

研究報告 07:10 2021/12/16

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多間大行陸續發表了2022年港股展望報告，並推薦港股首選股名單，當中，最多大行推薦的是友邦保險 （01299）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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