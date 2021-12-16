【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 研究報告 07:10 2021/12/16 分享： 多間大行陸續發表了2022年港股展望報告，並推薦港股首選股名單，當中，最多大行推薦的是友邦保險 （01299） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 你可能感興趣 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 12:54 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 17:14 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 最新專欄文章 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 2021/12/15 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 2021/12/15 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 【投資前瞻】碳中和產業鏈2022年布局（附產業增長圖） 2021/12/15 【投資前瞻】碳中和產業鏈2022年布局（附產業增長圖） 【央行手影】中港股市夾央媽減息？ 第四版 2021/12/14 【央行手影】中港股市夾央媽減息？ 第四版 【2022年前瞻】3條主綫謀定新能源車產業機遇（第三版） 2021/12/14 【2022年前瞻】3條主綫謀定新能源車產業機遇（第三版） 港股 贛鋒鋰業（01772） 新業務價值 市盈率 李寧（02331） 藥明生物（02269） 南方航空（01055） 信義光能（00968） 指數 MSCI香港指數