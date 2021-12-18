【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 研究報告 17:15 2021/12/18 分享： 多間大行陸續發表了2022年港股展望報告，並推薦港股首選股名單，當中，最多大行推薦的是友邦保險 （01299） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 今日 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 你可能感興趣 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 今日 13:36 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 12:54 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 17:14 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 最新專欄文章 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 今日 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 今日 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 今日 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 今日 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（第三版） 2021/12/17 【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（第三版） 港股 贛鋒鋰業（01772） 新業務價值 市盈率 李寧（02331） 藥明生物（02269） 南方航空（01055） 信義光能（00968） 指數 MSCI香港指數