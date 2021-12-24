【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單（新増：招銀首選股名單） 研究報告 18:24 2021/12/24 分享： 多間大行陸續發表了2022年港股展望報告，並推薦港股首選股名單，當中，最多大行推薦的是友邦保險 （01299） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 2021/12/18 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/23 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 你可能感興趣 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 13:36 2021/12/18 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 12:54 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 17:46 2021/12/23 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 最新專欄文章 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 今日 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（第三版） 今日 【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（第三版） 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸睛？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊（第二版） 今日 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸睛？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊（第二版） 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第三版） 今日 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第三版） 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 2021/12/23 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 港股 贛鋒鋰業（01772） 新業務價值 市盈率 李寧（02331） 藥明生物（02269） 南方航空（01055） 信義光能（00968） 指數 MSCI香港指數