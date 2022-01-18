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【2022前瞻】一文盡覧9間大行今年港股首選股名單（新增：大和首選股）

研究報告 16:07 2022/01/18

分享：

多間大行陸續發表了2022年港股展望報告，並推薦港股首選股名單，當中，最多大行推薦的是友邦保險 （01299）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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