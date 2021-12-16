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【名家談中概股】中概股受壓？滙豐何偉華：市場早有預料！

財金猛人追蹤 18:20 2021/12/16

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外電早前引述消息報道，美國財政部擬擴大投資黑名單，額外將20幾間中國公司列入實體清單，令生物科技板塊在周三大跌。

專訪星級名家曾淵滄 大談收息+ATMXJ策略 詳見：【下一頁

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華在接受《投資理財周刊》專訪時表示，相信中美之間仍然滙以務實的態度為主，將同上屆總統特朗普的態度不同。

何偉華指出：

「法案通過其實都不是新鮮事，市場早有預料。基本因素方面，中概股在不同地方上市，實際上對公司影響不大，只是資金來源地可能有所不同，而且不是所有公司都涉及敏感數據，但假如真的要退市，能否在美國退市前無縫接軌就是另一個問題。」

他表示，近來看到愈來愈多大型IPO選擇去香港上市，而多了第二上市股，對整體股市交投都有利。

早前，內地打車平台滴滴出行宣布將在美國退市，加上美國早前正式通過《外國公司問責法案》，要求在美國交易所掛牌上市的外國公司（包括中國企業），必須遵守美國的審計標凖，令市場憂慮其他在美上市中概股將步滴滴後塵，由美國退市，引發中概股再次遇上調整。

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記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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