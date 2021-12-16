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騰訊研中期息 市場反應冷淡

名家專區 2021/12/16

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騰訊（00700）董事局將於今日開會，審議派發中期息建議。但一眾騰訊股東可能毋須開心得太早，自消息公布後，騰訊股價連續兩日隨大市同步下跌，雖說不上投資者用腳投票，但明顯未帶來額外支持。

市場對騰訊增發中

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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