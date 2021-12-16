騰訊研中期息 市場反應冷淡 名家專區 2021/12/16 分享： 騰訊（00700）董事局將於今日開會，審議派發中期息建議。但一眾騰訊股東可能毋須開心得太早，自消息公布後，騰訊股價連續兩日隨大市同步下跌，雖說不上投資者用腳投票，但明顯未帶來額外支持。 市場對騰訊增發中 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港股IPO失色 全球三甲不入 2021/12/11 港股IPO失色 全球三甲不入 透視中港美 - 等港股反彈 不如吼A股 2021/12/10 等港股反彈 不如吼A股 透視中港美 - 阿里反彈受阻 美資即沽離場 2021/12/09 阿里反彈受阻 美資即沽離場 透視中港美 - 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀 2021/12/08 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀 透視中港美 - 比亞迪跟跌 靜待低吸時 2021/12/07 比亞迪跟跌 靜待低吸時 派息 Tesla 馬化騰 科技軟件 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 美元 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL）