華能轉型綠電 明年苦盡甘來 名家專區 2021/12/16 分享： 國企指數昨日再跌75點或0.9%，收報8342點，四連跌兼四連陰或要考驗月初低位8258點。但如筆者指出港股近年年頭普遍上升，大市回調反而是入市機會。而華能國際（00902）今年虧損機會高，但明年有望 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股規律】年頭例升？12月愈跌愈吸引（第四版） 2021/12/15 【港股規律】年頭例升？12月愈跌愈吸引（第四版） 中字股實力談 - 中移動高息 防守性一流 2021/12/15 中移動高息 防守性一流 中字股實力談 - 恒指支持23500 中移動回A藍燈籠（第四版） 2021/12/14 恒指支持23500 中移動回A藍燈籠（第四版） 中字股實力談 - 信能增估值 政策穩經濟 2021/12/14 信能增估值 政策穩經濟 中字股實力談 - 港股衝擊阻力位 上證挑戰六年高（第四版） 2021/12/13 港股衝擊阻力位 上證挑戰六年高（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 中國 港股 指數 人民幣 A股 5G 板塊