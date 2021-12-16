華能轉型綠電 明年苦盡甘來

國企指數昨日再跌75點或0.9%，收報8342點，四連跌兼四連陰或要考驗月初低位8258點。但如筆者指出港股近年年頭普遍上升，大市回調反而是入市機會。而華能國際（00902）今年虧損機會高，但明年有望

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