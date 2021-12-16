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Omicron來襲 英國加息再落空？

名家專區 2021/12/16

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Omicron變種新冠病毒突然出現，而且有極大機會取代Delta變種成為英國主流病毒株，更導致英國政府推出一直不打算實行的抗疫「B計劃」，令市場原本非常肯定英倫銀行今日將會加息的預期急降。

利率期貨市場

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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