Omicron來襲 英國加息再落空？ 名家專區 2021/12/16 分享： Omicron變種新冠病毒突然出現，而且有極大機會取代Delta變種成為英國主流病毒株，更導致英國政府推出一直不打算實行的抗疫「B計劃」，令市場原本非常肯定英倫銀行今日將會加息的預期急降。 利率期貨市場 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 國金札記 - 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 2021/12/15 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 國金札記 - 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 2021/12/14 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 國金札記 - 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/13 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 國金札記 - 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/10 告別默克爾 德國施政吹新風？ 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 英國 通脹 英鎊 加息 英倫銀行 國際貨幣基金組織 銀行