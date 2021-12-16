租客業主互相觀望 短租舖更盛行 名家專區 09:00 2021/12/16 分享： 最近利是封店有舖租，在核心區落戶，反映現階段高級零售商尚在觀察，而業主寧讓利是封店短租兩個月，待明年全面通關才招攬大客進場，以確保租金較為可觀。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 私樓租金仲有得升? 2021/09/02 私樓租金仲有得升? 舖位租務回升 短期租金難望反彈 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 你可能感興趣 私樓租金仲有得升? 14:00 2021/09/02 私樓租金仲有得升? 舖位租務回升 短期租金難望反彈 11:00 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 最新專欄文章 元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 2021/12/13 元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 遠東發展啟德地「串燒成交」 為何是「Good Deal」？ 2021/12/10 遠東發展啟德地「串燒成交」 為何是「Good Deal」？ 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 2021/12/09 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 2021/12/06 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 納米樓未到窮途末路 2021/12/03 納米樓未到窮途末路 商舖 空置率 疫情 旺角 銅鑼灣