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租客業主互相觀望  短租舖更盛行

名家專區 09:00 2021/12/16

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最近利是封店有舖租，在核心區落戶，反映現階段高級零售商尚在觀察，而業主寧讓利是封店短租兩個月，待明年全面通關才招攬大客進場，以確保租金較為可觀。

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欄名 : 樓市分析

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