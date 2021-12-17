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【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第三版）

研究報告 20:25 2021/12/17

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就本文第二版提及在本月初，全國煤炭交易會公布的《2022年煤炭長期合同簽訂履約方案徵求意見稿》（下稱「意見稿」），摩根大通早前便發表研究報告指，「意見稿」中的2022年煤炭合同基準價可能上調31%至每噸700元人民幣，指對神華 （01088） 等煤炭企業是重大舉措。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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