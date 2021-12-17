【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第三版） 研究報告 20:25 2021/12/17 分享： 就本文第二版提及在本月初，全國煤炭交易會公布的《2022年煤炭長期合同簽訂履約方案徵求意見稿》（下稱「意見稿」），摩根大通早前便發表研究報告指，「意見稿」中的2022年煤炭合同基準價可能上調31%至每噸700元人民幣，指對神華 （01088） 等煤炭企業是重大舉措。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 你可能感興趣 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 00:01 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 今日 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（第三版） 今日 【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（第三版） 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 今日 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 2021/12/16 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 2021/12/16 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 上升空間 補貼 行業 煤炭股 板塊 潛在升幅 煤 電力 目標價 港股