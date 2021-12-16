【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 名家專區 16:08 2021/12/16 分享： 除了本文第一版提及，兗煤 （01171） 計劃發展新能源業務，令市場憧憬煤碳板塊可「減碳」之外，煤碳行業本身也不乏利好因素支持。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 你可能感興趣 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 00:01 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 今日 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 今日 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？ 今日 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？ 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 2021/12/15 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 2021/12/15 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 板塊 潛在升幅 煤 電力 目標價 港股 股票