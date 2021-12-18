【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 研究報告 17:10 2021/12/18 分享： 兗煤 （01171） 、中煤 （01898） 及神華 （01088） 昨天分別收報17.66元、4.81元及18.52元，按周分別升約30%、7.4%及2.1%。另由本文第三版刊出後至第四版截稿前止，暫只有中金發表最新報告，將兗煤目標價由14.5元上調至19元，但投資評級維持「中性」。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 你可能感興趣 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 00:01 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 今日 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 今日 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 今日 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 今日 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（第三版） 2021/12/17 【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（第三版） 上升空間 補貼 行業 煤炭股 板塊 潛在升幅 煤 電力 目標價 港股