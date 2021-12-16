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【港股破底】國指率先試穿「疫情底」 恒指破底還會遠嗎?（第三版）

名家專區 16:20 2021/12/16

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港股今早繼續反覆尋底，恒指早段最多跌265點或1.1%，低見23155，跌穿11月底位23175。恒指午後喘穩，收報23475，倒升47點或0.2%。惟相對之下，國指表現更差，今早曾挫約1.4%，率先跌穿去年3月的「疫情底」。

國指今早低見8224，一舉跌穿去年3月中疫情高峰期低位8290，午後與恒指同步回穩，收報8349，倒升6點或不足0.1%。

國指率先破底，主要反映恒指、國指去年底以來大變身後，，國指向科技股傾斜以反映市場轉變有關；恒指變身較為慢熱，尋底之旅亦相對緩慢。但若中美角力下，針對科技股的中方監管及美方制裁消息持續，恒指今年低位相信亦

恒指現進一步迫近去年9月低位23124點今年低位，支持位將進一步下移至約22500，一旦失守，則以去年3月中疫情底21139為下一支持。

國指率先失守疫情底，去年反映指數今年初大改革，納入新上市及同股不同權科技股的步伐急進。國指50隻成份股中，科技股數目佔9隻，合共市值佔比約三成半，遠超金融股約27%佔比，成為行業比重最高的板塊。

除了ATMXJ等龍頭中概科技股以外，還包括快手（01024）、京東健康（06618）及京東物流（02618）等大型科技半新股。相關股份上市後衝高急墮，納入國指後繼續尋底，成為大型科技股以外，拖低國指的關鍵所在。

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欄名 : 港股脈博

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