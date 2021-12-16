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【美息動向】明年加息3次成儲局共識 拆解為何市場只信一半?

名家專區 13:23 2021/12/16

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美聯儲局昨日FOMC政策會議上明顯轉鷹，不但一如市場預期加快收水步伐，於明年3月結束每月買債計劃，明年加息3次更成儲局共識。

利率期貨市場顯示，投資者對儲局明年加息時間及步伐的的預期進一步升温。惟債券及外滙市場投資者的初步反應看來，投資者對儲局現預期美國即將進入長期加息（或利率正常化）周期仍抱有懷疑，最多只信一半。

先看儲局會後經濟預測報告中的最新「點陣圖」，反映全體18名委員一致認同明年加息，相對上次9月「點陣圖」，反映有半數9名委員仍為毋須加息，加息與否只是五五波；勢將加息以外，認為明年加息一次或兩次分別有1人及5人，大多委員的共識則為3次。

不單明年加息3次，儲局委員的最新共識為2023年及2024年分別再加息各兩次，並預測美息長期處於約2.5%水平。簡言之，按儲局現勾畫的美息前景，美國將於明年進入温和的長期加息周期。

聯儲基金利率期貨造價反映，投資者大致認同美國明年加快加息的預期。3月結束買債後，市場估計5月首次加息機會已升至近六成半，至9月加息兩次機會逾七成，12月加息3次機會約六成半。

然而長年期美債息及美滙指數，都在儲局議息聲明發表後先升後跌。10年美債息昨紐約尾市一度衝逾1.48%，現亞洲時段已回落至約1.46%以下水平；相對之下，1年期美債息急彈至0.28%以上水平，債息曲綫趨平，反映投資者預期美國明年加息後，加息趨勢未必能夠持續。有債券分析員認為，若儲局明年加息後，美國經濟開始加快放緩，則儲局能否按原計劃温和加息遏抑通脹，相信會有很大變化。

外滙交易員看來亦大致認同美息未必趨勢向上，美滙指數昨晚一舉衝上約96.9高位後，今早亞洲市明顯回落至約96.3水平，回落幅度達0.6%。

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欄名 : 宏觀經濟

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