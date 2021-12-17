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【中美角力】黑名單無藥明生物份 惟反彈缺後勁要靠李革出手？（第三版）

財金猛人追蹤 10:36 2021/12/17

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醫藥股昨日尾市突遭洗倉，全因多隻生物醫藥股疑被美列投資黑名單。藍籌藥明生物 （02269） 昨日急挫19%後，隨即公布動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份，消息帶動公司今日顯著反彈。不過如果自公司上司以來不斷減持的大股東、主席李革反手增持的話，料對市場會有更大支持作用。

專訪星級名家曾淵滄 大談收息+ATMXJ策略 詳見：【下一頁

本文重點

藥明生物股價反彈近因

主席李革及大股東WuXi Biologics上市以來減持情況

美國制裁黑名單最新消息

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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