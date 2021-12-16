【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 研究報告 17:12 2021/12/16 分享： 一如市場預期，美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，並宣布維持美息不變，惟將每月減買債規模，由原本150億美元，倍增至300億美元。而儲局點陣圖預期的2022年加息次數從1次增加至3次，超出市場預期。 大行中金認為，這些變化說明美國聯儲局對「防通脹」已達成初步共識，該行指出聯儲局展現「防通脹」決心，甚至「防通脹」放在比「促就業」更突出的位置。 此為付費文章，只顯示部份內容 ▼點擊圖片放大 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 今日 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 【見底板塊】22年首季 內房有望見底（附推薦股名單） 2021/12/10 【見底板塊】22年首季 內房有望見底（附推薦股名單） 【加息升温】鮑威爾此時「放鷹」非壞事（第二版） 2021/12/03 【加息升温】鮑威爾此時「放鷹」非壞事（第二版） 【高增長板塊】市場龐大付費率仍低 網遊有望迎來爆發 2021/12/02 【高增長板塊】市場龐大付費率仍低 網遊有望迎來爆發 【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 2021/11/30 【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 通脹 鮑威爾 議息 加息 經濟 貨幣政策