【加速收水】聯儲局轉軚 展現防通脹決心

一如市場預期，美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，並宣布維持美息不變，惟將每月減買債規模，由原本150億美元，倍增至300億美元。而儲局點陣圖預期的2022年加息次數從1次增加至3次，超出市場預期。

大行中金認為，這些變化說明美國聯儲局對「防通脹」已達成初步共識，該行指出聯儲局展現「防通脹」決心，甚至「防通脹」放在比「促就業」更突出的位置。

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