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【名家談美國加息】應對明年加息 恒生投管薛永輝授股債投資部署

財金猛人追蹤 07:10 2021/12/17

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美國加息周期愈來愈近，投資市場料波動。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時建議投資者，宜於股債投資做好部署。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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