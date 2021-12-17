【名家談美國加息】應對明年加息 恒生投管薛永輝授股債投資部署 財金猛人追蹤 07:10 2021/12/17 分享： 美國加息周期愈來愈近，投資市場料波動。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時建議投資者，宜於股債投資做好部署。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 你可能感興趣 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 12:54 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 17:14 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 最新專欄文章 【名家看美股】光銀林樵基分析 美股快速反彈原因 今日 【名家看美股】光銀林樵基分析 美股快速反彈原因 【名家談中概股】中概股受壓？滙豐何偉華：市場早有預料！ 2021/12/16 【名家談中概股】中概股受壓？滙豐何偉華：市場早有預料！ 【海外吸金】遠東發展海外業務 點止賣樓咁簡單（第二版） 2021/12/15 【海外吸金】遠東發展海外業務 點止賣樓咁簡單（第二版） 【名家談內銀股】股息率8厘 瑞銀財管李智穎 授內銀股收息部署 2021/12/15 【名家談內銀股】股息率8厘 瑞銀財管李智穎 授內銀股收息部署 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 2021/12/14 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 降準 貨幣政策 港股 債券 經濟 股票 減息 加息 香港 美國聯儲局