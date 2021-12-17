【名家看美股】光銀林樵基分析 美股快速反彈原因

在聯儲局公布議息結果前夕，美股表現反覆，市場擔心聯儲局或加快收水腳步，惟在周三晚公布Taper及加息時間表，料明後年各加息3次後，市場疑慮釋除，美股在周四晚展開反彈。

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光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「市場都預期聯儲局會加快收水好一段時間，而家可以好明確地同市場講到收水日程，而且同市場預期差不多，所以美股在公布議息結果後立即出現反彈。」

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他續指，根據聯儲局的講法，當局將在2022年加息3次，幅度其實都不算好大，相信仍符合市場預期，故對美股後市發展有利。

記者：陳紫瑩

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