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【名家看通關】光銀林樵基：第一輪通關 零售未必受惠

財金猛人追蹤 09:40 2021/12/17

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中港兩地繼續商討通關安排，「香港健康碼」（港康碼）系統亦已經開放，消息指料最快月底前可與內地通關，而通關名額最終敲定每日大約3,000個。

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光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「第一round通關，主要是以商務、探親人士為主，本地零售股應該無咁快可以受惠。

假設日後真的有遊客來香港，主力做內地遊客的商場、零售股都會有利好因素。」

想知光銀國際看好的板塊？可點擊下圖。

    點擊圖片放大
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他續指，比較看好既有收租物業，又有地產發展項目的公司，認為香港對置業的需求仍強，利好地產股售樓盈利在未來繼續增長。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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