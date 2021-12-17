前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 國際 16:05 2021/12/17 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任後頻頻有新搞作，影響力似乎與在位時相差無幾。曾為特朗普效力的多名前幕僚也接連出版新書，揭露特朗普執政期間多項不為人知的往事。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 特朗普手持聖經拍照惹爭議 原來有人背後策劃 2021/12/16 特朗普手持聖經拍照惹爭議 原來有人背後策劃 不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理 2021/12/12 不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理 民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登 2021/12/07 民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登 特朗普下月出版新相集 收錄執政時期絕密照 2021/11/20 特朗普下月出版新相集 收錄執政時期絕密照 特朗普前顧問班農就藐視國會自首 揚言推翻拜登政權 2021/11/16 特朗普前顧問班農就藐視國會自首 揚言推翻拜登政權 你可能感興趣 特朗普手持聖經拍照惹爭議 原來有人背後策劃 09:05 2021/12/16 特朗普手持聖經拍照惹爭議 原來有人背後策劃 不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理 10:05 2021/12/12 不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理 民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登 14:32 2021/12/07 民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登 最新專欄文章 建「有韌性」社會成功應對疫情關鍵 2021/12/11 建「有韌性」社會成功應對疫情關鍵 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 2021/12/10 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 美醫生科學家揭內情 促政府檢討抗疫失誤 2021/12/04 美醫生科學家揭內情 促政府檢討抗疫失誤 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 2021/12/03 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 美元主導地位 加密幣難取代 2021/11/27 美元主導地位 加密幣難取代 政治 請願示威 特朗普 拜登 美國 白宮 總統大選 伊萬卡