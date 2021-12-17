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前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！

國際 16:05 2021/12/17

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美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任後頻頻有新搞作，影響力似乎與在位時相差無幾。曾為特朗普效力的多名前幕僚也接連出版新書，揭露特朗普執政期間多項不為人知的往事。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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