【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象 研究報告 08:10 2021/12/17 分享： 今年年初以來，大部分消費行業受疫情拖累收入下降，但成本上升、消費品生產供應鏈等負面影響，致消費行業各板塊股價調整幅度較大。在當前時點，2022年各消費環節迎來怎樣的局面？ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 2021/12/16 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 2021/12/16 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 2021/12/16 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 2021/12/16 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 你可能感興趣 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 17:18 2021/12/16 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 17:12 2021/12/16 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 16:39 2021/12/16 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 最新專欄文章 【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（持續更新） 今日 【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（持續更新） 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 2021/12/16 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 2021/12/16 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 2021/12/16 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 2021/12/16 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？ 大行報告 中國市場 市場動向 家電 運動 消費種類 運動 啤酒 中國 採購