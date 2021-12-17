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【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版）

研究報告 16:40 2021/12/17

分享：

今年年初以來，大部分消費行業受疫情拖累收入下降，但成本上升、消費品生產供應鏈等負面影響，致消費行業各板塊股價調整幅度較大。在當前時點，2022年各消費環節迎來怎樣的局面？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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