【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（第三版） 研究報告 16:07 2021/12/17 分享： 新式茶飲發展迅猛，中國消費者逐漸養成食用下午茶的消費習慣，雖然新式茶飲市場逐步飽和，但烘培、茶飲仍有較大的市場潛力，投資者可留意達利食品 （03799） 、奈雪的茶 （02150） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【中美角力】黑名單無藥明生物份 惟反彈缺後勁要靠李革出手？（第三版） 今日 【中美角力】黑名單無藥明生物份 惟反彈缺後勁要靠李革出手？（第三版） 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 2021/12/16 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 今日 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 你可能感興趣 【中美角力】黑名單無藥明生物份 惟反彈缺後勁要靠李革出手？（第三版） 今日 10:36 【中美角力】黑名單無藥明生物份 惟反彈缺後勁要靠李革出手？（第三版） 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 17:12 2021/12/16 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 今日 11:07 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 最新專欄文章 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 今日 【大摩捉賭股】2022年展望：仿「彈」2016年版本！ 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第二版） 今日 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第二版） 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 2021/12/16 【投資前瞻】內房隱含6種悲觀情緒 2022年路向點走？（第三版） 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 2021/12/16 【2022年前瞻】瑞銀四大預測（第三版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 2021/12/16 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 烘焙 外賣 奈雪的茶（02150） 達利食品（03799） 品牌 人民幣 下午茶