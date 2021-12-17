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【2022年前瞻】下午茶文化助兩行業騰飛（第三版）

研究報告 16:07 2021/12/17

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新式茶飲發展迅猛，中國消費者逐漸養成食用下午茶的消費習慣，雖然新式茶飲市場逐步飽和，但烘培、茶飲仍有較大的市場潛力，投資者可留意達利食品 （03799） 、奈雪的茶 （02150）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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