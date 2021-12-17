【鹹豆價吸納】互聯網股出到海的先撈底（附股票推介） 研究報告 08:00 2021/12/17 分享： 展望2022年，國內互聯網企業拓展海外，商機無限。投資者宜發掘綫上遊戲和電商板塊等的撈底機會。本研究報告就建議關注騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、快手 （01024） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 和京東集團 （09618） 等股票。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【抵抗通脹】必勝股唯一特徵 今日 【抵抗通脹】必勝股唯一特徵 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 2021/12/16 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 2021/12/16 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 【見底板塊】22年首季 內房有望見底（附推薦股名單） 2021/12/10 【見底板塊】22年首季 內房有望見底（附推薦股名單） 【加息升温】鮑威爾此時「放鷹」非壞事（第二版） 2021/12/03 【加息升温】鮑威爾此時「放鷹」非壞事（第二版） 大行報告 板塊 元宇宙 遊戲 騰訊 VR