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【鹹豆價吸納】互聯網股如何撈底？（附股票推介）

研究報告 13:46 2021/12/17

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展望2022年，國內互聯網企業拓展海外，商機無限。投資者宜發掘綫上遊戲和電商板塊等的撈底機會。本研究報告就建議關注騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、快手 （01024） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 和京東集團 （09618） 等股票。

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欄名 : 大行有路捉

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