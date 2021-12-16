防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？

英國的新冠肺炎疫情持續惡化，最新一日錄得逾7.8萬宗確診個案，創英國去年爆發疫情以來新高。考慮到聖誕及新年假期將至，加上寒冬來襲，當地疫情恐會進一步惡化。怎知剛於國會受到重挫的首相約翰遜（Boris Johnson），不但未有即時收緊防疫措施，甚至只呼籲民眾仔細考慮後才出席社交活動。

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