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防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？

國際 21:23 2021/12/16

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英國的新冠肺炎疫情持續惡化，最新一日錄得逾7.8萬宗確診個案，創英國去年爆發疫情以來新高。考慮到聖誕及新年假期將至，加上寒冬來襲，當地疫情恐會進一步惡化。怎知剛於國會受到重挫的首相約翰遜（Boris Johnson），不但未有即時收緊防疫措施，甚至只呼籲民眾仔細考慮後才出席社交活動。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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