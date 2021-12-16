防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 國際 21:23 2021/12/16 分享： 英國的新冠肺炎疫情持續惡化，最新一日錄得逾7.8萬宗確診個案，創英國去年爆發疫情以來新高。考慮到聖誕及新年假期將至，加上寒冬來襲，當地疫情恐會進一步惡化。怎知剛於國會受到重挫的首相約翰遜（Boris Johnson），不但未有即時收緊防疫措施，甚至只呼籲民眾仔細考慮後才出席社交活動。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 2021/12/13 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/12 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 美股三座大山壓頂 科技股當災 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 你可能感興趣 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 18:31 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 19:06 2021/12/13 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 22:08 2021/12/12 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 最新專欄文章 國金札記 - Omicron來襲 英國加息再落空？ 今日 Omicron來襲 英國加息再落空？ Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 國金札記 - 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 2021/12/15 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 國金札記 - 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 2021/12/14 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 國金札記 - 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/13 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 政治 選舉 醜聞 疫情 約翰遜 英國保守黨 英國