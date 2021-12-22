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【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第三版）

名家專區 18:33 2021/12/22

分享：

今天，比亞迪 （01211） 及一眾相關汽車零部件股，股價均見上升，升幅介乎0.9%至5.1%，明顯跑贏恒指的約0.6%升幅。至截稿前止，比亞迪估值仍然極高（點擊圖片放大），而僅得摩根士丹利給予目標價的力勁科技 （00558） ，估值也不便宜，此兩股在現時市況波動、變數仍多之下，不宜高追，或是另作他選。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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