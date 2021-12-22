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【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第二版）

名家專區 15:01 2021/12/22

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承本文第一版所言，以比亞迪 （01211） 2021年及2022年預測PE（市盈率）分別約131及82倍，高估值在波動市添動盪之外，股價較券商目標價只有約30%至40%的上升空間，似乎現水平及現市況追入，值博率一般，反而可考慮與電動車沾上邊的汽車零件股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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