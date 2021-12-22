【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第二版） 名家專區 15:01 2021/12/22 分享： 承本文第一版所言，以比亞迪 （01211） 2021年及2022年預測PE（市盈率）分別約131及82倍，高估值在波動市添動盪之外，股價較券商目標價只有約30%至40%的上升空間，似乎現水平及現市況追入，值博率一般，反而可考慮與電動車沾上邊的汽車零件股。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 你可能感興趣 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 00:01 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 今日 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第三板） 今日 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第三板） 【內房機遇】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 今日 【內房機遇】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 今日 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 2021/12/21 【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 汽車 電動車 上升空間 潛在升幅 贛鋒鋰業（01772） 目標價 市盈率 福耀玻璃（03606） 耐世特（01316） 力勁科技（00558）