【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第四版）

美資券商花旗昨日發表最新的研究報告提及，內地新能源乘用車的11月零售銷售繼續向低線城市滲透，低綫城市整體零售銷售佔比按年增長8個百分點至50%，當中一綫及低綫城市銷量分別按年增長79%及143%。

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