【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第四版） 研究報告 16:13 2021/12/23 分享： 美資券商花旗昨日發表最新的研究報告提及，內地新能源乘用車的11月零售銷售繼續向低線城市滲透，低綫城市整體零售銷售佔比按年增長8個百分點至50%，當中一綫及低綫城市銷量分別按年增長79%及143%。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 你可能感興趣 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 00:01 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【必勝決心】2022年上升板塊 原來現已預演 （附股票推介）（第二版） 今日 【必勝決心】2022年上升板塊 原來現已預演 （附股票推介）（第二版） 【2022前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 今日 【2022前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 今日 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第二版） 今日 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第二版） 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 今日 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 汽車 電動車 上升空間 潛在升幅 贛鋒鋰業（01772） 目標價 市盈率 福耀玻璃（03606） 耐世特（01316） 力勁科技（00558）