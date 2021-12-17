國指試穿「疫情底」啟示 名家專區 2021/12/17 分享： 港股昨繼續反覆尋底，恒指早段最多再跌逾1%，低見23155，跌穿11月所見今年低位後才喘穩。恒指收報23475，倒升54點或0.2%。相對之下，國指表現更差，昨曾挫約1.4%，率先跌穿去年3月的「疫情 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊研中期息 市場反應冷淡 2021/12/16 騰訊研中期息 市場反應冷淡 透視中港美 - 港股IPO失色 全球三甲不入 2021/12/11 港股IPO失色 全球三甲不入 透視中港美 - 等港股反彈 不如吼A股 2021/12/10 等港股反彈 不如吼A股 透視中港美 - 阿里反彈受阻 美資即沽離場 2021/12/09 阿里反彈受阻 美資即沽離場 透視中港美 - 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀 2021/12/08 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀 港股 銀行 A股 騰訊 恒生中國企業指數 滙豐控股（00005） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） 友邦保險（01299）