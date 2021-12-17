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國指試穿「疫情底」啟示

名家專區 2021/12/17

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港股昨繼續反覆尋底，恒指早段最多再跌逾1%，低見23155，跌穿11月所見今年低位後才喘穩。恒指收報23475，倒升54點或0.2%。相對之下，國指表現更差，昨曾挫約1.4%，率先跌穿去年3月的「疫情

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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