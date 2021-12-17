中建材追捧 基建急上馬 名家專區 2021/12/17 分享： 國企指數昨日破五年半低位後倒升收場，不排除12月已見底，有望開展跨年行情，政策股有望成為資金追捧對象，尤其中央一而再提出適度超前開展基礎設施投資，有助提振水泥等建材來年需求，中國建材（03323）作為 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股破底】恒指見一年半低 雙底還是長方形（第四版） 2021/12/16 【港股破底】恒指見一年半低 雙底還是長方形（第四版） 中字股實力談 - 華能轉型綠電 明年苦盡甘來 2021/12/16 華能轉型綠電 明年苦盡甘來 中字股實力談 - 【港股規律】年頭例升？12月愈跌愈吸引（第四版） 2021/12/15 【港股規律】年頭例升？12月愈跌愈吸引（第四版） 中字股實力談 - 中移動高息 防守性一流 2021/12/15 中移動高息 防守性一流 中字股實力談 - 恒指支持23500 中移動回A藍燈籠（第四版） 2021/12/14 恒指支持23500 中移動回A藍燈籠（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 耐世特（01316） 中國建材（03323） 人民幣 板塊