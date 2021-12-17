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中建材追捧 基建急上馬

名家專區 2021/12/17

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國企指數昨日破五年半低位後倒升收場，不排除12月已見底，有望開展跨年行情，政策股有望成為資金追捧對象，尤其中央一而再提出適度超前開展基礎設施投資，有助提振水泥等建材來年需求，中國建材（03323）作為

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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