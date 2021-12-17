分拆將實現 新股送給你! 名家專區 02:30 2021/12/17 分享： 美歐英央行就貨幣政策作出新決定後，市場有不同反應，聯儲局早一晚宣布加速減少買債及暗示明年將加息三次，美股即時由跌轉升，反映出當壞消息變成事實後，市場反而回穩，周四亞太區股市各自消化美國息口將向上的消息 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 小股東顯實力後料派高息! 2021/12/15 小股東顯實力後料派高息! 投資坐標 - 只買保證高息內房股! 2021/12/14 只買保證高息內房股! 投資坐標 - 雪茄屁股收住十厘息先! 2021/12/10 雪茄屁股收住十厘息先! 投資坐標 - 「盈利王」回購兼恢復派息! 2021/12/08 「盈利王」回購兼恢復派息! 投資坐標 - 「神奇愛股」盈喜勁賺多兩倍！ 2021/12/07 「神奇愛股」盈喜勁賺多兩倍！ 北京控股（00392） 嘉利國際（01050） 安徽皖通（00995） 中遠海控（滬：601919） 理文化工（00746） 東岳集團（00189） 威勝控股（03393） 鮑威爾 5G