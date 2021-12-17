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分拆將實現 新股送給你!

名家專區 02:30 2021/12/17

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美歐英央行就貨幣政策作出新決定後，市場有不同反應，聯儲局早一晚宣布加速減少買債及暗示明年將加息三次，美股即時由跌轉升，反映出當壞消息變成事實後，市場反而回穩，周四亞太區股市各自消化美國息口將向上的消息

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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