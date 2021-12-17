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【滙豐股價】聖誕鐘果然買滙豐 息差改善博上50元關 （第二版）（加入擬模股息率）

名家專區 12:17 2021/12/17

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在Omicron新變種病毒肆虐下，英倫銀行昨意外加息0.15厘，為3年來首次加息行動，再為滙豐（00005）添注上升動力。匯豐今早裂口高開逾2%後，早段升幅再一步擴大至逾3%，全面回補上月初因英倫銀行出乎意外暫不加息拖累股價急瀉，圖表上形成的下跌裂口。

滙豐主要業務市場之一英國率先加息，美國聯儲局又展現進入長期加息周期的準備，本港借貸利率指標港元拆息亦已較月前低息大升逾兩倍，滙豐息差收入最壞情況已過並無懸念。在稍高於46元現價買入，等明年2月公布全年業績收入，在現行港股不穩市況下不失為可攻可守之選。股價短綫料續上試10月高位48元，若有力破位向上，明年初試闖50元關機會不低。

滙豐今早以46.3元裂口高開後，早段一舉抽46.75元，大升3.5%，剛好全面回補11月初下跌裂口頂部46.7元。中午收報46.2元，升2.3%。滙豐上月股價急瀉，全因英倫銀行出乎意外預期決定暫不加息，令投資者大感失望。今日在英國意外加息消息推動下急彈回補裂口，可說是「敗也英息、成也英息」。

自美、英、歐洲為首全球央行於去年3月疫情高峰期同時緊急減息至近零甚至負息，滙豐的淨收息已急降逾30點子至不足1.2%，季度淨利息收入大減約10億美元。

英國為滙豐主要業務市場之一，現英國率先加息，對推升滙豐息差收入肯定有正面作用。滙豐管理層早前預期，英國每次加息四分一厘，可支持全年利息收入增加5億美元；現首次加息0.15厘，年度化收入增長亦有約3億美元。

息差收入與盈利穩步改善，滙豐又已定下40%至55%的派息新政策。按此計算，明年初公布全年業績的股息率最少......

此為付費文章，只顯示部份內容。收費版附不同派息比率下，現價股息率模擬結果，有興趣可以$1試閱。詳見組圖︰

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欄名 : 大市拆局

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