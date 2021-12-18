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滙豐挑戰降軌 下站望50元

名家專區 2021/12/18

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英倫銀行決定加息0.15厘，出乎市場預期，消息刺激滙豐（00005）股價昨逆市上升1.25元或2.8%，收報46.4元，成交額18.42億元。預期英加息周期已開展，滙豐可望反覆造好。

技術分析：47.5

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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