滙豐挑戰降軌 下站望50元 名家專區 2021/12/18 分享： 英倫銀行決定加息0.15厘，出乎市場預期，消息刺激滙豐（00005）股價昨逆市上升1.25元或2.8%，收報46.4元，成交額18.42億元。預期英加息周期已開展，滙豐可望反覆造好。 技術分析：47.5 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 恒指明年關鍵於25000 今日 恒指明年關鍵於25000 你可能感興趣 恒指明年關鍵於25000 今日 01:00 恒指明年關鍵於25000 最新專欄文章 恒指明年關鍵於25000 今日 恒指明年關鍵於25000 大市要審慎 一浪低一浪 2021/12/17 大市要審慎 一浪低一浪 中銀可以收集 重越通道中軸 2021/12/16 中銀可以收集 重越通道中軸 麗珠小雙底 目標見30元 2021/12/15 麗珠小雙底 目標見30元 光環有支持 目標通道頂 2021/12/14 光環有支持 目標通道頂 A股 貿易戰 恒生指數 美股 技術分析 英倫銀行 拆息 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 銀行