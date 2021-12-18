聯想估值吸引 PC擁龍頭優勢

中港兩地股市昨日又跌，尤其內地股市急挫，A、H股指數下周初又是跌多升少格局，寄望周二「冬至」可以帶來希望。至於聯想集團（00992）昨日逆市上升，集團趁年底密密推出新產品，有望守住個人電腦（PC）龍頭

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