  • 18°C
香港時間 : 20211218日 (週六) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯想估值吸引 PC擁龍頭優勢

名家專區 2021/12/18

分享：

中港兩地股市昨日又跌，尤其內地股市急挫，A、H股指數下周初又是跌多升少格局，寄望周二「冬至」可以帶來希望。至於聯想集團（00992）昨日逆市上升，集團趁年底密密推出新產品，有望守住個人電腦（PC）龍頭

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【冬至轉勢？】港股長夜有望結束 冬至後見底機會高（第四版）
2021/12/17
【冬至轉勢？】港股長夜有望結束 冬至後見底機會高（第四版）
中字股實力談 - 中建材追捧 基建急上馬
2021/12/17
中建材追捧 基建急上馬
中字股實力談 - 【港股破底】恒指見一年半低 雙底還是長方形（第四版）
2021/12/16
【港股破底】恒指見一年半低 雙底還是長方形（第四版）
中字股實力談 - 華能轉型綠電 明年苦盡甘來
2021/12/16
華能轉型綠電 明年苦盡甘來
中字股實力談 - 【港股規律】年頭例升？12月愈跌愈吸引（第四版）
2021/12/15
【港股規律】年頭例升？12月愈跌愈吸引（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 中共中央政治局 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 聯想集團（00992） 耐世特（01316） 板塊 美元

上一篇文章

納斯達克認證 40隻元宇宙概念股

下一篇文章

滙豐挑戰降軌 下站望50元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版