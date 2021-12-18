聯想估值吸引 PC擁龍頭優勢 名家專區 2021/12/18 分享： 中港兩地股市昨日又跌，尤其內地股市急挫，A、H股指數下周初又是跌多升少格局，寄望周二「冬至」可以帶來希望。至於聯想集團（00992）昨日逆市上升，集團趁年底密密推出新產品，有望守住個人電腦（PC）龍頭 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【冬至轉勢？】港股長夜有望結束 冬至後見底機會高（第四版） 2021/12/17 【冬至轉勢？】港股長夜有望結束 冬至後見底機會高（第四版） 中字股實力談 - 中建材追捧 基建急上馬 2021/12/17 中建材追捧 基建急上馬 中字股實力談 - 【港股破底】恒指見一年半低 雙底還是長方形（第四版） 2021/12/16 【港股破底】恒指見一年半低 雙底還是長方形（第四版） 中字股實力談 - 華能轉型綠電 明年苦盡甘來 2021/12/16 華能轉型綠電 明年苦盡甘來 中字股實力談 - 【港股規律】年頭例升？12月愈跌愈吸引（第四版） 2021/12/15 【港股規律】年頭例升？12月愈跌愈吸引（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 中共中央政治局 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 聯想集團（00992） 耐世特（01316） 板塊 美元