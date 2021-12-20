紐元 67.5美仙水平可吸納

受疫情限制影響，新西蘭第三季GDP按季收縮3.7%，成為自有記錄以來第二大單季跌幅。但由於當地接種疫苗比例現高達8成，且新西蘭於第四季開始已逐步解除防疫限制，料其第四季經濟可反彈，不會影響明年2月紐央

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