紐元 67.5美仙水平可吸納 名家專區 2021/12/20 分享： 受疫情限制影響，新西蘭第三季GDP按季收縮3.7%，成為自有記錄以來第二大單季跌幅。但由於當地接種疫苗比例現高達8成，且新西蘭於第四季開始已逐步解除防疫限制，料其第四季經濟可反彈，不會影響明年2月紐央 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲政局趨穩 美元失支持 今日 歐洲政局趨穩 美元失支持 歐元 逐步向1.15美元方向進發 今日 歐元 逐步向1.15美元方向進發 英鎊 先向1.35美元進發 今日 英鎊 先向1.35美元進發 日圓 115支持力強 今日 日圓 115支持力強 澳元 初步目標73美仙 今日 澳元 初步目標73美仙 你可能感興趣 歐洲政局趨穩 美元失支持 今日 01:00 歐洲政局趨穩 美元失支持 歐元 逐步向1.15美元方向進發 今日 01:00 歐元 逐步向1.15美元方向進發 英鎊 先向1.35美元進發 今日 01:00 英鎊 先向1.35美元進發 最新專欄文章 歐洲政局趨穩 美元失支持 今日 歐洲政局趨穩 美元失支持 加元 已屆吸納水平 今日 加元 已屆吸納水平 澳元 初步目標73美仙 今日 澳元 初步目標73美仙 日圓 115支持力強 今日 日圓 115支持力強 英鎊 先向1.35美元進發 今日 英鎊 先向1.35美元進發 美國聯儲局 英倫銀行 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元