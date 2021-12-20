歐洲政局趨穩 美元失支持 名家專區 2021/12/20 分享： 有傳在年底前，拜登與普京再舉行視像會。如果烏克蘭事件得到解決，料歐元反彈，美元下跌。 俄羅斯與烏克蘭事件似有解決的曙光，可避免戰爭。繼本月7日，拜登與普京舉行視像會議後，於本月10日，烏克蘭總統澤倫斯基 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 逐步向1.15美元方向進發 今日 歐元 逐步向1.15美元方向進發 英鎊 先向1.35美元進發 今日 英鎊 先向1.35美元進發 日圓 115支持力強 今日 日圓 115支持力強 澳元 初步目標73美仙 今日 澳元 初步目標73美仙 紐元 67.5美仙水平可吸納 今日 紐元 67.5美仙水平可吸納 你可能感興趣 歐元 逐步向1.15美元方向進發 今日 01:00 歐元 逐步向1.15美元方向進發 英鎊 先向1.35美元進發 今日 01:00 英鎊 先向1.35美元進發 日圓 115支持力強 今日 01:00 日圓 115支持力強 最新專欄文章 加元 已屆吸納水平 今日 加元 已屆吸納水平 紐元 67.5美仙水平可吸納 今日 紐元 67.5美仙水平可吸納 澳元 初步目標73美仙 今日 澳元 初步目標73美仙 日圓 115支持力強 今日 日圓 115支持力強 英鎊 先向1.35美元進發 今日 英鎊 先向1.35美元進發 美國聯儲局 英倫銀行 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元