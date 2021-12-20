歐洲政局趨穩 美元失支持

有傳在年底前，拜登與普京再舉行視像會。如果烏克蘭事件得到解決，料歐元反彈，美元下跌。

俄羅斯與烏克蘭事件似有解決的曙光，可避免戰爭。繼本月7日，拜登與普京舉行視像會議後，於本月10日，烏克蘭總統澤倫斯基

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