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歐洲政局趨穩 美元失支持

名家專區 2021/12/20

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有傳在年底前，拜登與普京再舉行視像會。如果烏克蘭事件得到解決，料歐元反彈，美元下跌。

俄羅斯與烏克蘭事件似有解決的曙光，可避免戰爭。繼本月7日，拜登與普京舉行視像會議後，於本月10日，烏克蘭總統澤倫斯基

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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