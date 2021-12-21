【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 財金猛人追蹤 13:55 2021/12/21 分享： 港股表現差，主要受到不同層面的政策打壓所致，展望2022年，交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝指出，「灰犀牛就是監管風險，包括互聯網、內房、醫藥、病毒變異都是灰犀牛，看到他要撞過來，但避無可避。」 想知交銀國際2022首選股？可點擊下圖。 ▼點擊圖片放大 想睇更多，可以$1訂閱一個月。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 林樵基：新債冚舊債 內房難看好 2021/12/20 林樵基：新債冚舊債 內房難看好 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 今日 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 你可能感興趣 林樵基：新債冚舊債 內房難看好 00:01 2021/12/20 林樵基：新債冚舊債 內房難看好 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 00:01 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 今日 13:40 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 最新專欄文章 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 今日 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 【名家談科網股】星級名家曾淵滄： ATMXJ之外 仲有呢隻科網股都買得 今日 【名家談科網股】星級名家曾淵滄： ATMXJ之外 仲有呢隻科網股都買得 【名家談中概股】滙豐何偉華 中概股此退彼進的機遇 2021/12/18 【名家談中概股】滙豐何偉華 中概股此退彼進的機遇 【名家談港康碼】光銀林樵基通關揀股 比零售股更吸引的選擇 2021/12/18 【名家談港康碼】光銀林樵基通關揀股 比零售股更吸引的選擇 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 2021/12/18 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 洪灝 疫情 新能源 港股 地產 香港 中國