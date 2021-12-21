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【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股）

財金猛人追蹤 13:55 2021/12/21

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港股表現差，主要受到不同層面的政策打壓所致，展望2022年，交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝指出，「灰犀牛就是監管風險，包括互聯網、內房、醫藥、病毒變異都是灰犀牛，看到他要撞過來，但避無可避。」

想知交銀國際2022首選股？可點擊下圖。

    點擊圖片放大

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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