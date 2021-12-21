【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 研究報告 16:06 2021/12/21 分享： 疫情下市民較之前更注重健康，造就乳業前景利好，加上國民人均生鮮乳消費量遠未及發達國家，相關市場潛力巨大，投資者可留意蒙牛乳業 （02319） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 今日 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 2021/12/20 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 今日 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 你可能感興趣 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 今日 13:40 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 19:33 2021/12/20 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 今日 13:55 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 最新專欄文章 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 今日 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 2021/12/20 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版） 2021/12/20 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 2021/12/18 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 2021/12/18 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 蒙牛乳業（02319） 南韓 日本 美國 中國 亞洲