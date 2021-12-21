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【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版）

研究報告 16:06 2021/12/21

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疫情下市民較之前更注重健康，造就乳業前景利好，加上國民人均生鮮乳消費量遠未及發達國家，相關市場潛力巨大，投資者可留意蒙牛乳業 （02319）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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