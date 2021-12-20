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【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第三版）

研究報告 16:02 2021/12/20

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美國再有官員建議制裁中企名單禁令，消息令市場揣測營商的中國生物科技公司，事件發酵下觸發生物科技股曾一度下挫，惟單計今年Q3季度生物醫藥首次出現低配情況，意味著悲觀和恐慌情緒得到很大釋放，板塊性價比逐步提升。本篇將拆解22年醫藥生物業的發展與機遇，以及投資建議。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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