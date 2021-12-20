【投資前瞻】醫藥板塊一波三折？拆解22年3大投資主綫（第二版） 研究報告 13:15 2021/12/20 分享： 美國再有官員建議制裁中企名單禁令，消息令市場揣測營商的中國生物科技公司，事件發酵下觸發生物科技股曾一度下挫，惟單計今年Q3季度生物醫藥首次出現低配情況，意味著悲觀和恐慌情緒得到很大釋放，板塊性價比逐步提升。本篇將拆解22年醫藥生物業的發展與機遇，以及投資建議。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 今日 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 今日 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 機師免檢漏洞大 再三感染礙通關 2021/12/18 機師免檢漏洞大 再三感染礙通關 你可能感興趣 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 今日 11:24 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 今日 11:25 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 機師免檢漏洞大 再三感染礙通關 01:00 2021/12/18 機師免檢漏洞大 再三感染礙通關 最新專欄文章 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成 今日 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 今日 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 2021/12/18 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 2021/12/18 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 2021/12/18 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 大行報告 中國市場 市場拓展 生物科技 中國 生物科技股 行業 板塊