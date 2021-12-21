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【名家談科網股】星級名家曾淵滄： ATMXJ之外 仲有呢隻科網股都買得

財金猛人追蹤 07:10 2021/12/21

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展望2022年，星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時預期，明年港股有機會回升，建議長綫投資者低撈科技股，博明年翻身，當中，除了推薦ATMXJ之外，還有網易 （09999）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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