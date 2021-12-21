【名家談科網股】星級名家曾淵滄： ATMXJ之外 仲有呢隻科網股都買得 財金猛人追蹤 07:10 2021/12/21 分享： 展望2022年，星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時預期，明年港股有機會回升，建議長綫投資者低撈科技股，博明年翻身，當中，除了推薦ATMXJ之外，還有網易 （09999） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 2021/12/14 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 你可能感興趣 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 14:09 2021/12/14 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 17:14 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 最新專欄文章 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛 今日 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 2021/12/20 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 【名家談中概股】滙豐何偉華 中概股此退彼進的機遇 2021/12/18 【名家談中概股】滙豐何偉華 中概股此退彼進的機遇 【名家談港康碼】光銀林樵基通關揀股 比零售股更吸引的選擇 2021/12/18 【名家談港康碼】光銀林樵基通關揀股 比零售股更吸引的選擇 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 2021/12/18 【收水點算？】歐美齊收水 恒生投管薛永輝授加息潮投資部署 港股 雲音樂（09899） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 騰訊音樂（美：TME） 音樂 遊戲 市盈率 曾淵滄